Nowy plan urlopów. Dodatkowe wolne za 5, 10 czy 15 lat stażu pracy

Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę przyznają pracownikom prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Liczba ta zależy od stażu pracy, do którego zaliczany jest również czas studiów. Osoby z wyższym wykształceniem (dyplom licencjata, magistra lub wyżej) automatycznie mają doliczone 8 lat.

Według portalu, wadą nowego rodzaju urlopu jest to, że koszt zatrudnienia pracownika w wieku 45-50 lat jest wyższy w porównaniu do osoby w wieku 30 lat. Może to negatywnie wpływać na szanse zawodowe osób zbliżających się do wieku emerytalnego.