Od dziś sanatoria są tańsze. Kuracjusze zapłacą o 1/4 mniej

W związku z tym, że NFZ tylko częściowo pokrywa kwestie wyżywienia, niektórzy muszą dopłacać. Kuracjusz, który na co dzień korzysta w swoim jadłospisie z diety wegetariańskiej, wegańskiej czy bezglutenowej i nie posiada zaświadczenia od lekarza, że taka dieta jest mu niezbędna do zachowania dobrego zdrowia, musi dodatkowo zapłacić uzdrowisku. Dopłaty do takich specjalnych posiłków wynoszą od 10 zł do 25 zł za dzień.