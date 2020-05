Odmrażanie gospodarki. Ikea oblężona przez klientów, co Polacy kupowali najchętniej?

- Po blisko dwóch miesiącach od zamknięcia sklepów, klienci przyszli głównie po meble do pokoju dziennego - sofy czy regały do przechowywania, a także sypialni, czyli po łóżka, materace i szafy PAX. Popularnością cieszyły się również meble ogrodowe, jak również system mebli kuchennych METOD - wylicza Gil.

Ikea zdecydowała się wpuszczać do swoich sklepów mniejszą liczbę klientów niż wynika to z rządowych regulacji. - W praktyce oznacza to, że w pierwszych dniach otwarcia, np. jednorazowo w Ikea w Jankach przebywało maksymalnie 700 osób (dopuszczalna liczba to 1250), 500 w Lublinie (dopuszczalna 1300), 700 w Krakowie (dopuszczalna 1200) czy 700 w Katowicach (dopuszczalna 1300) - wyjaśnia w dlahandlu.pl Aneta Gil.