Opłaty za marnowanie żywności w górę. Handlowcy: "to karygodne"

W projekcie ustawy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) wskazuje, że każdego roku w Polsce marnuje się 4,8 mln ton żywności. Do Federacji Polskich Banków Żywności trafia zaledwie 0,38 proc. takich produktów. To właśnie dlatego resort proponuje podniesienie opłaty z 10 do 50 groszy za kilogram.