Ostatnia puszka Pawła Adamowicza. Uwaga na oszustów

Facebookowa zbiórka na "ostatnią puszkę Pawła Adamowicza" już się zakończyła i nie została wznowiona. Organizatorka akcji Patrycja Krzymińska ostrzega na łamach WP, że nowe zbiórki, które pojawiają się w internecie nie mają nic wspólnego z jej akcją i zazwyczaj są próbą oszustwa.

Jak powiedziała Wirtualnej Polsce Krzymińska, pierwsze próby oszustw pojawiły się w internecie jeszcze we wtorek wieczorem.

- Od osób, które wzięły udział w naszej akcji dostała screeny i linki do zbiórek, które rzekomo miały być kontynuacją - mówi nam Patrycja Krzymińska. Kolejne kilka przypadków pojawiło się w środę rano.

Okazuje się, że to próby podszycia się pod dobroczynną akcję i wyłudzenia pieniędzy od chcących pomagać internautów.

- Otrzymane materiały przesłałam do Fundacji WOŚP, a tam już się nimi zajęli. Zbiórki zostały zablokowane, ale wiem, że pojawiają się kolejne - komentuje dla Wirtualnej Polski organizatorka największej w historii akcji charytatywnej w polskim internecie.

I przestrzega, by nie brać udziału w zbiórkach bez dokładnej weryfikacji danych organizacji dobroczynnej. - Pół biedy, gdyby to rzeczywiście były pieniądze zbierane na WOŚP. Niech do fundacji trafia jak najwięcej pieniędzy. Problem w tym, że tam były podawane prywatne numery kont - mówi Patrycja Krzymińska.