Pierwsza okazja na kram w Sukiennicach od 24 lat. Nowy najemca będzie płacił dużą kasę

W słynnych krakowskich Sukiennicach zwolnił się jeden z kramów. Miasto ustaliło cenę wyjściową w przetargu na 1,4 tys. zł za metr kwadratowy. Ale długa kolejka chętnych spowodowała, że mocno podbili oni stawkę, a zwycięzca będzie musiał płacić za metr ponad dwa razy tyle.

Możliwość wynajęcia 10-metrowego kramu nr 26 wewnątrz Sukiennic to nie lada gratka. Najemcy zmieniają się tu rzadko i to pierwsza taka okazja od 1994 roku - podaje PAP. Dlatego do przetargu na lokal stanęło aż 47 chętnych.