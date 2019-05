Pierwszy w Polsce jajomat. Rodzinna firma zautomatyzowała system sprzedaży

W Wąwolnicy w województwie lubelskim stanął automat sprzedający świeże jaja. Od razu zyskał sporą popularność. W planach jest rozwój sieci w kolejnych miejscowościach.

Jaja pochodzą z certyfikowanej hodowli państwa Lipczyńskich, liczącej około 220 kur z wolnego wybiegu. Rodzinna firma wpadła na pomysł zautomatyzowania systemu sprzedaży po to, by móc prowadzić sprzedaż nawet wtedy, gdy nikogo nie ma w domu. Zwłaszcza że każdy ma swoje obowiązki i klientom czasem trudno kogoś zastać na miejscu.

Jajomat, bo tak zostało ochrzczone to urządzenie, to tak naprawdę przerobiony przez Lipczyńskich automat na kanapki. Trudno jest bowiem znaleźć na rynku specjalną maszynę dedykowaną do sprzedaży jaj.