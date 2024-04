PIT 2023 - zostały ostatnie dni. Za przekroczenie terminu grozi kara

Do prawidłowego wypełnienia deklaracji konieczny będzie formularz PIT-11, wysłany przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego. Na jego podstawie wypełnimy PIT-37. Ważne, aby samemu dopilnować wykazania przysługujących nam ulg, ponieważ pracodawca może nie być świadomy naszych uprawnień do poszczególnych odliczeń.