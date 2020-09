Początek roku szkolnego podbija ceny korepetycji. Przygotuj swój portfel na duży wydatek

Chociaż do ostatniej chwili nie było wiadomo, w jakiej formie odbędzie się edukacja w nadchodzącym roku szkolnym, to jednak na trzy tygodnie przed rozpoczęciem MEN uchylił rąbka tajemnicy i przedstawił wytyczne. Najważniejszą informacją był fakt, że dzieci wracają do placówek edukacyjnych od 1 września.