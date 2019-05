Poczta Kwiatowa nie dała rady w Dzień Matki. "Jest nam przykro"

Oburzeni klienci zgłaszają się do Poczty Kwiatowej. Firmie nie udało się zrealizować wszystkich zamówień na Dzień Matki. "Problemy stanowią znikomy promil wszystkich zamówień. Jest nam przykro" - tłumaczą przedstawiciele firmy. Komentarze internautów sugerują, że nie jest to jednak "znikomy promil".

Z kolei firma zapewniała, że da radę zrealizować zamówienia nawet złożone 26 maja. "Zamów do godz. 17:59, a kwiaty doręczymy jeszcze dziś!" - zachęcała Poczta Kwiatowa w niedzielę. Na swojej stronie prezentowała też bukiety przygotowane specjalnie na Dzień Matki. Niestety, wiele zamówionych bukietów nie dotarło do adresatek.

"Szkoda, że to teraz klient musi się ubiegać o zwrot kosztów i anulację zamówienia, a firma nawet w ramach przeprosin nie ma nic do zaoferowania. Bukiet kwiatów, który zamówiłam na Dzień Mamy, nawet nie dotarł. Zamówienie straciło sens i to Państwo powinni informować o tym klientów" - czytamy we wpisie jednej z poszkodowanych klientek. "Jeżeli nie jest Pani zadowolona z zaproponowanego rozwiązania, to prosimy o ponowny kontakt z infolinią" - odpowiada Poczta Kwiatowa.