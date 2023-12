Podłożyli dynamit górniczy pod bankomat. Wpadli, bo zostawili ślady

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące usiłowania włamania do bankomatu przy użyciu materiałów wybuchowych. Grozi im za to do 10 lat więzienia.