Podwyższenie wieku emerytalnego. Ekspertka wyjaśnia, że to "niezbędne"

Zgodnie z prognozami, największy spadek populacji w kolejnych dekadach nastąpi w śląskim. Zmniejszenie populacji będzie zauważalne niemal we wszystkich regionach. Wyjątkiem ma być jedynie warszawski region stołeczny, w którym prognozowany jest wzrost liczby ludności. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, przyjęto, że do 2060 roku nastąpi znaczny wzrost m.in. współczynnika starości demograficznej z 20,9 proc. w 2025 r. do 32,6 proc. w 2060 roku. To relacja liczby osób w wieku 65 lat i więcej do ogółu liczby ludności. "Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w 2060 r. w miastach dużych będzie kształtować się od ok. 29 proc. do 40 proc." - przekazał PAP.