Polacy coraz rzadziej chodzą do sklepów. Nowy indeks pokazuje nowe przyzwyczajenia

Spadki w handlu co do liczby klientów odwiedzających sklepy. To kolejny miesiąc z rzędu, kiedy to mniej chętnie niż jeszcze przed rokiem odwiedzamy placówki handlowe, w tym też stacje benzynowe. Choć akurat w przypadku tego drugiego w ciągu roku i tak widać znaczne wzrosty, na co wpływ mają niedziele bez handlu. Za to coraz lepiej mają się wskaźniki dotyczące turystyki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Polacy zmieniają upodobania zakupowe. Coraz rzadziej pojawiamy się w placówkach handlowych (East News)

Ewidentnie zmieniają się upodobania Polaków, wolimy siedzieć w domu, a zakupy robić przez internet. Jak pokazuje Selectivv Index, który analizuje dynamikę odwiedzin w placówkach handlowych, wielkość ruchu na stacjach benzynowych oraz dynamikę zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce, listopad był kolejnym miesiącem ze spadkami wskaźników Selectivv Handel i Selectivv Stacje Benzynowe

W tym pierwszym, biorąc pod uwagę łącznie wszystkie typy placówek handlowych, eksperci odnotowali spadki liczby odwiedzających o 1,20 proc. w porównaniu do października 2019 oraz o 2,46 proc. w porównaniu do listopada 2018. Tendencja spadkowa utrzymuje się już drugi miesiąc. Zdaniem analityków Selectivv Index, największy wpływ na obserwowane zmiany miały galerie handlowe, supermarkety oraz dyskonty w miejscowościach poniżej 300 tys. mieszkańców.

Sprawdźmy, jak sprawy mają się na stacjach benzynowych. Tu, podobnie jak w przypadku placówek handlowych, widać spadek liczby odwiedzających w ujęciu miesiąc do miesiąca (spadek o 2,21 proc.). Niemniej nadal widoczny jest wzrost rok do roku, i to aż o 6,52 proc. To najpewniej zasługa zakazu handlu, a właściwie jego ograniczenia. Zakupów w niedzielę robić nie można, no chyba że na stacjach benzynowych właśnie (oraz wybranych placówkach, które np. są jednocześnie placówkami pocztowymi).

Obejrzyj: Drogie Święta. "Tempo wzrostu najwyższe od 13 lat"

Ciekawie dzieje się w Selectivv Turystyka. To jedyny wskaźnik, który zanotował wzrost wartości miesiąc do miesiąca. Co prawda dość skromny, bo o 0.21 proc., ale nadal wzrost, co wskazuje na fakt, że Polska jest coraz bardziej atrakcyjna turystycznie.

Selectivv Index to analiza trzech obszarów: dynamiki odwiedzin klientów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, wielkości ruchu na stacjach benzynowych oraz dynamiki zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce. Analiza obejmuje dane historyczne z urządzeń przenośnych od października 2017 r., kiedy to wartość bazowa wskaźników Selectivv Index została przyjęta za 100.

Od października 2019 roku widać spadek liczby odwiedzających placówki handlowe i stacje benzynowe, na co największy wpływ mają lokalizacje w miastach poniżej 300 tys. mieszkańców - podają autorzy raportu. Możliwe, że na ten spadek miał wpływ fakt, iż zarówno w październiku jak i listopadzie tego roku była tylko jedna handlowa niedziela, a w 2018 roku - dwie. W grudniu eksperci spodziewają się znaczącego wzrostu. Otwartym pozostaje pytanie, czy dojedzie do wyrównania w porównaniu do poprzednich lat.

Czytaj także: W Wilanowie powstanie gigantyczne centrum handlowe

Za opracowanie Selectivv Index i aktualizację danych odpowiada dział analityczno-badawczy Selectivv Data Tank. Firma wykorzystuje autorską usługę Geotrapping, która pozwala na gromadzenie oraz analizowanie danych o grupie użytkowników smartfonów i tabletów przebywających w danym czasie, w określonym miejscu. Na potrzeby Indexu monitoruje wybrane lokalizacje handlowe oraz analizuje skalę odwiedzin tych miejsc.

Umożliwia to obserwację trendów związanych z handlem w naszym kraju oraz zachowań zakupowych Polaków w kanale offline. Dane ze smartfonów pozwalają także na analizę wielkości ruchu turystycznego.

Badanie obejmuje 310 obiektów handlowych (supermarkety, dyskonty, sklepy w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, galerie handlowe), ponad 130 stacji benzynowych zlokalizowanych w różnych częściach kraju oraz turystów - osoby posiadające zagraniczną kartę SIM, mające ustawiony inny niż polski język w telefonie, przebywające w Polsce od 3 do 21 dni.