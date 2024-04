Polacy popuszczają pasa na grillowaniu. "Spada zainteresowanie promocjami"

Co trzeci respondent zamierza wydać na grilla jednorazowo od 50 do 100 zł. Te osoby mogą skupiać się na podstawowych produktach na grilla, takich jak kiełbasa czy karkówka. Konsumenci, którzy zamierzają wydać od 100 do 150 zł, mogą być bardziej skłonni do eksperymentowania z różnymi rodzajami mięsa lub produktów grillowych o wyższej jakości.