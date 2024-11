Policjanci dostaną wyższe dodatki mieszkaniowe. Oto stawki

Zamiast 15-proc. podwyżek policjanci otrzymają wyższe dodatki mieszkaniowe. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak podkreślił, że rozwiązanie problemów mieszkaniowych jest kluczowe dla zatrzymania funkcjonariuszy w służbie. Celem jest osiągnięcie warunków podobnych do tych, jakie mają żołnierze Wojska Polskiego .

Policjanci pokazali wynagrodzenia. Oto jaką dostają wypłatę co miesiąc

"Dziennik Gazeta Prawna" donosi, że po podwyżce od 1 stycznia 2025 r. najniższa stawka wyniesie 630 zł, a najwyższa 1800 zł miesięcznie. Świadczenie ma być wprowadzane etapami - do 40 proc. w 2025 r., do 75 proc. w 2026 r. i do 100 proc. w 2027 r.