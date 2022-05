Pomoc dla ludzi z kredytem coraz bliżej. Rzecznik rządu zapowiada

Stopy procentowe ciągle w górę

Projekt ustawy pomocowej dla kredytobiorców to efekt rosnących stóp procentowych. W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy po raz ósmy z rzędu. Teraz główna stopa NBP wynosi już 5,25 proc. To zaś wpływa na zdolność kredytową i wysokość raty - o kredyt jest więc coraz trudniej, a ci, którzy już go mają, muszą spłacać dużo wyższe raty niż jeszcze kilka miesięcy temu. Przewodniczący RPP Adam Glapiński zapowiada zaś, że w kolejnych miesiącach trzeba się liczyć z następnymi podwyżkami stóp.