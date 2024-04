Ponad 2,5 tys. zł od ZUS przez rok. Komu należą się pieniądze?

- Świadczenie rehabilitacyjne to zasiłek, który dostają osoby, które rokują do powrotu do pracy - wskazuje rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS Iwona Kowalska-Matis w rozmowie z TVP. - Jeśli ktoś choruje i chce wrócić do pracy, to po wyczerpaniu zasiłku chorobowego może złożyć wniosek do ZUS o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego - dodaje.