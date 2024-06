Popularny produkt powrócił do Biedronki. Klienci oburzeni cenami

Z półek sklepów zniknęły popularne słodycze

Jak pisaliśmy w WP Finanse, konflikt cenowy z siecią spożywczą dotyczył także koncernu Mondelez. W maju 2024 r. koncern wstrzymał dostarczanie swoich produktów m.in. marek Oreo, Milka, BelVita czy AlpenGold do drugiej co do wielkości sieci supermarketów w Niemczech - REWE.