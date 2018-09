Posłowie wyciągają z kasy Sejmu ile się da. Latają na potęgę

Posłowie rzucają się na publiczne pieniądze. Co kilka dni latają samolotem i biorą fortunę na paliwo do służbowych aut. Rekordzistą tego rankingu jest mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski.

Gazeta opisuje też innych posłów, którzy latają dosłownie co trzy dni. A do tego wzięli jeszcze od początku kadencji 70 tys. zł żeby zatankować swoje samochody.

Na niechlubnej liście sejmowych pijawek wysoką lokatę zajmuje Wiesław Janczyk z PiS . Były wiceminister z resortu finansów wylatał 188,3 tys. zł. Jeśli doliczymy do tego wydatki za paliwo (73 700 zł) to okaże się, że wydaliśmy na niego grubo ponad ćwierć miliona.

Do tych, którzy na swoje podróże wydali najwięcej, zalicza się także Borys Budka z PO. Poseł uważa jednak, że 261,6 tys. zł, które z pieniędzy podatników przeznaczono na jego bilety lotnicze i benzynę to wcale nie jest powód do wstydu.