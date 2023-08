Poszedł do zegarmistrza. Cena wprawiła go w osłupienie

W Kaliszu wymiana baterii w zegarku to koszt od 20 do nawet 70 zł. Wymiana paska lub bransolety kosztuje od 5 do 15 zł. Z kolei w Warszawie cena naprawy zegarka mechanicznego waha się od 300 do 1,5 tys. zł. W podwarszawskim Wołominie polerowanie stalowej koperty jest wydatkiem rzędu 100 zł – podaje "Fakt".