PPK to wyższa emerytura. Ile trzeba odłożyć?

Pracownicze Plany Kapitałowe mają służyć zwiększeniu emerytury. Jednak, by mieć spokojną starość, trzeba płacić wyższe składki. PPK nie jest obowiązkowe, ale czy się opłaca?

PPK - czyli wyższa emerytura, ale niższa pensja. Czy to się opłaca? (PAP, Fot: PAP/Radek Pietruszka)

Rządowa reforma wprowadzająca Pracownicze Plany Kapitałowe ma zwiększyć świadczenia emerytalne. Oddając część pensji można zyskać nawet kilkaset złotych emerytury, niezależnie od tego, ile wypłacał będzie ZUS. To do pracownika należy decyzja, czy dołączyć do PPK.

Zdecydowanie najbardziej dołączyć do programu opłaca się młodym. Na przykład dzisiejsi 30-latkowie, którzy na rękę zarabiają 2500 zł, co miesiąc będą musieli oddać 70 zł z pensji. Jednak przechodząc na emeryturę zyskają aż 846 zł emerytury. Dla porównania, jeśli dokładnie tyle samo zarabia obecny 40-latek, również z pensji pracodawca odciągnie 70 zł, jednak przechodząc na emeryturę zyska już 418 zł. Jeśli do PPK dołączy 50-latek, który również zarabia 2500 zł na rękę, oddając 70 zł co miesiąc zyska jedynie 156 zł emerytury.

Dodatkowe wypłaty będą możliwe po ukończeniu 60. roku życia. "Fakt" wyliczył ile zarobią 30-, 40- i 50-latkowie, kótrzy przystąpią do PPK. Do wyliczeń posłużono się podstawowym wariantem, czyli takim, w którym zarówno pracownik, jak i pracodawca będą płacić minimalną składkę. Dla pracownika to 2 proc. pensji brutto, w przypadku osób o najniższym dochodzie (do 2000 zł na rękę) stawka to 0,5 proc. Pracodawcy odprowadzą w tym wariancie 1,5 proc.

Rozstrzał jest spory, zarówno w różnych grupach wiekowych, jak i w oparciu o otrzymywane wynagrodzenie. Na przykład osoby, które zarabiają na rękę 1700 zł, z pensji będą musiały oddać 11,75 zł co miesiąc. Przy założeniu, że pensja, a zarazem składka, nie wzrośnie, ani nie zmaleje aż do 60. roku życia, obecni 30-latkowie zyskają dzięki temu 380 zł dodatkowego świadczenia, 40-latkowie mogą liczyć na 191 zł, a 50-latkowie na 73 zł więcej.

Dla porównania, osoby zarabiające 3500 zł na rękę będą musiały, chcą należeć do PPK, odprowadzać składę w wysokości 99 zł miesięcznie. 30-latkom da to 1156 zł dodatkowego świadczenia, 40-latkowie dostaną 569 zł, a 50-latkowie każdego miesiąca zyskają 211 zł.

Warto podkreślić, że tak pracownik, jak pracodawca mogą składkę zwiększyć - nawet do 4 proc. Pieniądze z PPK nie będą jednak wypłacane dożywotnio (jak jest to w przypadku emerytur), a przez określony czas. Do wyliczeń przyjęto 15-letni okres wypłat.

Naturalnie im dłużej i więcej odkładamy, tym wyższe później świadczenia. Polski Fundusz Rozwoju uruchomił kalkulator, w którym można sprawdzić dokładne kwoty w zależności od dzisiejszej pensji i wieku.

Program jest dobrowolny, można z niego w każdej chwili zrezygnować. Wystarczy oświadczenie u pracodawcy. Wtedy jednak stracimy bonusy od państwa.