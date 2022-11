Pracownicy Kauflandu mają dość. Domagają się podwyżek i organizują protest

"Łamanie praw pracowniczych, wolności związkowych, wyśrubowane normy to nie tylko problem Kauflandu i Amazon! To się dzieje na większą skalę, nie możemy się temu bezczynnie przyglądać! Prawa pracownicze to obecnie fikcja, można je łamać i nawet państwo nie jest w stanie dopilnować ich przestrzegania. Wykorzystują to nie tylko międzynarodowe korporacje!" - dodają.