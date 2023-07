Problem w Zakopanem. Ludzie nie mogą spokojnie dojechać na urlop

"Należy informować rzetelnie o utrudnieniach"

"Mamy środek sezonu, a turyści nie mogą dojechać do zarezerwowanych apartamentów. Rozumiemy, że remonty są potrzebne, ale należy informować rzetelnie o utrudnieniach" - pisze kobieta. "Na oficjalnej stronie żadnej informacji, dowiadujemy się "nowości" od zwykłych robotników. W urzędzie nikt nic nie wie, narada za naradą, a dojazdu do domów nie ma, turyści są zagubieni i z pretensjami… my właściwie też nie mamy jak dojechać i gdzie zaparkować" - dodaje.