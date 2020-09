Promocja Biedronki podbija Polskę. Ludzie znowu się rzucili

"Gang Fajniaków" to nowa akcja lojalnościowo-edukacyjna sieci Biedronka, która wystartowała 27 sierpnia i potrwa do 2 grudnia br. Jak tłumaczą przedstawiciele sklepu, maskotki mają uczyć dzieci troski o ekologię, a ich rodzicom pomagać" we wsparciu polskiej gospodarki, promując towary, które tworzą dla niej dodatkową wartość.