Prosty sposób na śnieżnobiałe pranie. Tę tabletkę w domu ma każdy Polak

Ręczniki pochłaniają wilgoć, martwy naskórek oraz zanieczyszczenia ze skóry. To sprzyja rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów, które mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Jak podaje Super Express, eksperci zalecają pranie ręczników maksymalnie co dwa tygodnie, a ręczników do twarzy – nawet codziennie.