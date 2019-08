Przekazanie przesyłki na środku drogi. Kurier DHL zaskoczył kierowców

Czas to pieniądz – mówią ludzie. Pewien kurier z DHL-u musiał wziąć sobie to porzekadło do serca, bo postanowił jedną z przesyłek przekazać klientowi w trasie, dosłownie na środku drogi. Sytuację nagrał kierowca, który jechał tuż za kurierskim samochodem. Film robi w sieci furorę.

Przekazanie paczki na środku drogi? Dlaczego nie. Czas to pieniądz! (wykop.pl)

Na nagranym przez kierowcę krótkim filmiku widać, jak kurier poruszający się samochodem dostawczym na białostockich numerach rejestracyjnych, nagle zatrzymuje się na środku drogi. Na przeciwnym pasie dokładnie to samo robi kierowca Hyundaia. Pozostali uczestnicy drogi nie mają wyjścia – muszą również wciskać pedał hamulca i zrobić sobie niespodziewaną przerwę w podróży. Wtedy orientują się, że spotkanie dwóch aut na środku drogi to nie przypadek!

Po chwili wszyscy widzą, jak kurier przez uchylone okno przekazuje przesyłkę, którą odbiera mężczyzna. Zaraz potem auta rozjeżdżają się w przeciwnych kierunkach.

Filmik z niecodziennej sytuacji zamieścił portal wykop.pl, gdzie jest szeroko komentowany. Wiele osób żartuje sobie, że za taką „pełną poświęcenia” akcję kurierowi należy się awans. Inni przytomnie zauważają jednak, że zachowanie kierowcy jest naganne i że jest to karygodne łamanie przepisów drogowych.

„Gdzie tu jakieś zagrożenie? Nie hamował gwałtownie, nie wykonywał dziwnych ruchów. Gdyby przed nim było przejście dla pieszych, zatrzymałby się tak samo” – jeden z komentujących bierze kuriera w obronę.

„Chyba nie wiecie, jak ludzie kombinują, by dostać paczkę 5-6 h wcześniej” – zauważa kto inny.

Postanowiliśmy spytać DHL o tę sytuację, niestety do czasu opublikowania tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jak tylko je dostaniemy, zamieścimy je w materiale.

