Przestępcze bingo nastolatka. Zaczęło się od złomu

Osiemnastolatek pochodzący z powiatu bartoszyckiego został zatrzymany pod zarzutem kradzieży złomu. Co więcej, okazało się, że samochód, którym się poruszał, nie należał do niego, został zabrany bez zgody i wiedzy prawowitego właściciela. Dodatkowo, na pojeździe zamontowane były tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu. Wszystko to działo się pomimo faktu, że młodzieniec miał nałożony przez sąd zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Co więcej, był on poszukiwany przez organy ścigania w celu odbycia kary pozbawienia wolności.