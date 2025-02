Stała dwie godziny w kolejce po złotego pączka. Kosztuje 100 zł

Złoty pączek uchodzi za jeden z najbardziej ekskluzywnych deserów przygotowywanych z okazji tłustego czwartku. Redakcja WP wybrała się do sieci cukierni Kaiser Patisserie, w której można skosztować tego przysmaku.

- Byłam bardzo ciekawa, czekałam dwie godziny. Myślę, że jak na jeden raz, to cena jest w porządku - przyznaje jedna z klientek, którą spotkaliśmy w cukierni.

Złoty pączek kosztuje 100 zł i jego cena nie zmieniła się w porównaniu do ubiegłego roku. - Uznaliśmy, że jest to cena okrągła, jeszcze akceptowalna. Tyle powinien kosztować. Były dyskusje, ale zdecydowaliśmy się na utrzymanie ceny, żeby było to dostępne dla większej ilości osób - wyjaśnia rozmowie z WP Daria, manager Kaiser Patisserie.