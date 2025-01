Robotnicy w cenie jak nigdy. Prześcignęli nawet programistów

Wspomniane dane pochodzą z serwisu pracuj.pl. Platforma udostępniła informacje dotyczące ogłoszeń o pracę w 2024 r. Na górze najczęściej rekrutowanych specjalizacji pozostała sprzedaż. Na niższych miejscach doszło jednak do pewnych przetasowań.

Duże zapotrzebowanie ze strony pracodawców dotyczy pracy fizycznej (17 proc. - wzrost o 6 p.p.). Na trzecie miejsce spadł sektor IT , który odpowiadał za 9 proc. rekrutacji (spadek o 4 p.p.) Dopiero na kolejnych miejscach pod względem zainteresowania przedsiębiorstw znalazła się obsługa klienta (7 proc.) oraz finanse i ekonomia (6 proc.).

"W mijającym roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 2023 roku. W grudniu zanotowaliśmy jednocyfrowy wzrost, co daje podstawy do optymistycznego spojrzenia na nadchodzące miesiące" – podsumował dyrektor operacyjny Grupy Pracuj Rafał Nachyna.