Żywność po terminie w rosyjskich dyskontach. Rząd wziął je na muszkę

Siłą przebicia Swietoforu na rynku jest niska cena towarów sprzedawanych w surowych wnętrzach sklepów należących do sieci. Ubogi wystrój, artykuły wystawione na paletach i w kartonach, marki własne zamiast popularnych brandów - to cechy charakterystyczne placówek należących do Sznejderów.