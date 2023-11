Rosjanie znaleźli sobie nowy raj. Miejscowi mają ich już dość

Rosjanie przyjeżdżają nie tylko na Phuket, odwiedzają całą Tajlandię. "W szczycie sezonu, czyli od listopada do stycznia, z Rosji do Tajlandii przyjeżdża po 400 tys. rosyjskich turystów miesięcznie. Pełno jest ich także w pozostałych miesiącach, a wielu z nich zostaje i z tego kraju prowadzą swoje zagraniczne biznesy" - podaje "Rzeczpospolita". I dodaje, że ponieważ nie wszystkim zagranicznym turystom podoba się takie towarzystwo, Tajlandia coraz mocniej zachęca do wizyty turystów z takich krajów, jak Kazachstan, Chiny, Indie i Tajwan - gdzie niechęć do Rosjan jest mniejsza.