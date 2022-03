Rosyjska "wyspa" w Europie. W Kaliningradzie mieszkańcy chwytają się za portfele

Mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego od dawna bliżej jest do Europy niż do Rosji. Po napaści ich państwa na Ukrainę szybko jednak musieli się dostosować do nowej rzeczywistości. Ze względu na sankcje zostali odcięci od Unii Europejskiej, a ze względu na położenie geograficzne - od Moskwy. Efekt? Ceny rosną tam o prawie jedną trzecią. A to nie koniec podwyżek.