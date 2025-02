Rusza sezon na PIT‑y. Z tej ulgi skorzystają duże rodziny

Na początku 2022 r., w ramach Polskiego Ładu, wprowadzono nową ulgę podatkową dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, znaną jako ulgę 4 plus. Jest to specjalna preferencja podatkowa, która ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych.

Ulga 4 plus polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł dla każdego z rodziców lub opiekunów. Warunkiem skorzystania z ulgi jest osiąganie dochodów lub otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego.

Z tej ulgi skorzystają rodziny wielodzietne

Ulga 4 plus jest korzystna dla podatników m.in. ze względu na fakt, że obejmuje przychody z różnych źródeł, w tym z pracy, jak i z umowy zlecenia, a także przychody z działalności gospodarczej.

Co więcej, ulga ta ma zastosowanie również do działalności opodatkowanej podatkiem liniowym 19 proc., stawką 5-proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, niezależnie od stawki podatku.

Nie wszystkie przychody się kwalifikują

Jednak odliczenie nie obejmuje wszystkich rodzajów przychodów. Przychody, które nie kwalifikują się do ulgi, to między innymi te z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego), z umów o dzieło, oraz z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych z umowy o pracę).

Ulga skierowana jest do rodziców biologicznych lub zastępczych oraz opiekunów prawnych wychowujących dzieci spełniające te same warunki, co przy uldze na dziecko. Z tą różnicą, że aby z niej skorzystać, konieczne jest wychowywanie co najmniej czwórki dzieci.

Ze zwolnienia z opodatkowania przychodów wynoszących rocznie 85 528 zł może skorzystać każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci. W przypadku dwójki rodziców, będzie to więc kwota 171 056 zł. Dodatkowo każdy rodzic (rozliczając się według skali podatkowej) może wykorzystać kwotę wolną, tak więc rodzina z czwórką dzieci może łącznie osiągnąć przychody wolne od podatku do kwoty 231 056 zł.

Co więcej, ulga 4 plus przysługuje za cały rok, bez podziału na miesiące. Aby uzyskać prawo do pełnej kwoty zwolnienia, wystarczy, że dziecko urodzi się ostatniego dnia roku. Przy odpowiednio wysokich dochodach obu małżonków (gdy oboje płacili zaliczki na podatek według stawki 32 proc.), zwrot podatku wyniesie nawet 54 737,92 zł.

Ulgi mogą się kumulować

Warto zaznaczyć, że ulga 4 plus jest niezależna od ulgi na dziecko. Zatem rodzice z czwórką dzieci dostaną również dodatkowo 6924,12 zł. Nawet jeśli nie osiągną przychodów wolnych od podatku (z uwagi na ulgę 4 plus), zwrot ten zrealizują do wysokości opłaconych składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne.