Rząd zapowiada nowy program mieszkaniowy. Eksperci mówią, co się teraz stanie na rynku

Polacy mogą wstrzymać się z zakupem mieszkań

Jak tłumaczą, w grudniu 2023 roku ze wzrostem cen mieliśmy do czynienia we wszystkich pięciu największych miastach w Polsce i był on wyższy niż w listopadzie. - Zmiany te nie były jednak znaczące. O 1,4 proc. zdrożały mieszkania w Warszawie, o 2 proc. w Krakowie i Gdańsku. Największą różnicę miesiąc do miesiąca mieliśmy w Warszawie - o 0,9 p.p., Poznaniu - o 1,7 p.p., i Gdańsku, o 1,8 p.p. - powiedziała Ewa Palus, główny analityk REDNET Property Group, cytowana w komunikacie.