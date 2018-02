Sieć sklepów z zabawkami Toys'R'Us ma problemy w Europie. Tysiące osób mogą stracić pracę

182 sklepy w USA zamknięte, a teraz kolejne problemy na Starym Kontynencie. Sklepy Toys'R'Us przynoszą straty i trudno będzie je uratować.

O kłopotach Toys'R' Us głośno zrobiło się pod koniec ubiegłego roku. Kultowa marka sklepów z zabawkami ogłosiła wówczas upadłość. Miała w tym okresie prawie 5 mld dol. długów - informował money.pl. Jedną z przyczyn złej passy miała być konkurencja ze strony internetu.

Kłopoty miały dotyczyć tylko rynku amerykańskiego, gdzie zamknięto ponad 180 sklepów. Dziennikarze brytyjskiego "The Guardian" donoszą, że i pracownicy w Europie nie mogą być spokojni o swoją przyszłość. W samej tylko Wielkiej Brytanii pracę może stracić 3 tys. osób. Pierwotnym planem władz sieci, było zamykanie najmniej rentownych placówek, ostatecznie ma się jednak skończyć na wielkiej wyprzedaży sklepów.

Jeszcze do niedawna sieć Toys”R”Us posiadała około 1,6 tys. sklepów w 36 krajach, z czego kilkanaście w Polsce. Na razie nie ma jeszcze informacji, co do ich przyszłości. W ofercie sieci znajdują się między innymi: zabawki, sprzęt sportowy, multimedia, elektronika oraz książki.