Sklep sprzedaje jedzenie za jedną piątą ceny. W Barcelonie mają nowy sposób na oszczędzanie

Aby nie marnować coraz droższej żywności, w UE zapowiedziano wprowadzenie nowych regulacji w oznakowywaniu terminu przydatności do spożycia. Nowe oznakowania mają sugerować, że dany produkt nadaje się do jedzenia również po upływie terminu ważności. Według Komisji Europejskiej oznakowanie sztywną datą często skłania do niepotrzebnego wyrzucania pełnowartościowej żywności.