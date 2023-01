Sklepy łamią zakaz handlu. Rośnie liczba ujawnionych nieprawidłowości

Inspekcja pracy mocno zwiększyła liczbę kontroli sklepów i tego, czy przestrzegają one przepisów o zakazie handlu w niedzielę. Co piąta kontrola przeprowadzona w ubiegłym roku wykazała łamanie prawa. Rok wcześniej było tak tylko w co dwudziestym przypadku. Zasady, na jakich może być prowadzony handel w niedzielę, trzeba doprecyzować - twierdzą eksperci.