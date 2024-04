Służby zatrzymały kolejne produkty z Ukrainy. Znów wykryto pleśń

Ukraina jest jednym z największych eksporterów żywności na świecie i piątym co do wielkości partnerem handlowym Polski. Z danych ministerstwa rolnictwa wynika, że do końca maja ubiegłego roku sprowadziliśmy z Ukrainy towary rolno-spożywcze o łącznej wartości 676 mln euro, co oznacza 2,5–krotny wzrost w stosunku do pierwszych pięciu miesięcy 2021 r.