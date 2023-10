Spółka komandytowa – ile musi wynosić jej kapitał zakładowy? Odpowiadamy!

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa, tak jak spółka jawna, partnerska i komandytowo-akcyjna, należy do grona spółek osobowych. Posiada również zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. To, co ją wyróżnia, to szczególne funkcje pełnione przez wspólników. Muszą być nimi co najmniej dwie osoby – jedna to komandytariusz, a druga komplementariusz.