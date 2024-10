Sprawdzili paragony Polaków. Dwucyfrowe wzrosty cen warzyw i owoców

Analiza wskazuje, że nie wszystkie owoce i warzywa są droższe w porównaniu do cen, które widniały na paragonach dwa lata temu. O 20 proc. spadły ceny fig (z 2,49 do 1,99 zł/szt.), a o 37,6 proc. - cebuli żółtej (z 3,99 do 2,49 zł/kg). Za dynie Hokkaido i cukinię płacimy tyle samo co w 2022 r.