Oto król letniej drożyzny. Płacimy o 1/4 więcej niż rok temu

- W odróżnieniu do zestawienia z poprzednim rokiem, najwięcej w ciągu ostatnich dwóch lat podrożał kalafior. Mediana za 1 sztukę tego warzywa w czerwcu 2022 r. kształtowała się na poziomie 4,99 zł, natomiast w analogicznym miesiącu tego roku za ten sam produkt trzeba było zapłacić już 6,99 zł. To wzrost o ok. 40 proc. - komentuje Grzelak.