Strajk rolników 20 marca. Mapa. Tu należy spodziewać się największych utrudnień

Protesty rolników 20 marca. Mapa blokad

Jak podaje Wirtualna Polska, "rolnicy organizują blokady wokół wszystkich miast wojewódzkich, a także części powiatowych (...). Zablokowane będą wszystkie drogi do Kielc oraz Lublina - wynika ze zgłoszeń. Trudna sytuacja z blokadami spodziewana jest w Oleśnicy na Dolnym Śląsku, gdzie zapowiadanych jest 14 blokad na wszystkich drogach prowadzących do miasta. Rekord padnie w okolicach Poznania". To jednak jedynie wycinek blokad dróg, które mogą pojawić się 20 marca w związku z protestem rolników.