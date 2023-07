Strażnicy dostali wezwanie na parking. Tego się nie spodziewali

Uparty łabędź wraca do centrum

Strażnicy zaprzyjaźnili się z łabędziem, którego nazwali "Wędrowniczkiem". Co jakiś czas przypomina o sobie pojawiając się w centrum miasta i spacerując wzdłuż drogi. - Za każdym razem łapiemy go i przewozimy w okolice zbiorników retencyjnych. Musimy to robić, ponieważ ptak stwarza zagrożenie dla kierowców i dla siebie. Trudno powiedzieć, dlaczego ciągnie go do miasta - powiedział.