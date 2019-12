Święta, święta i... portfel pusty. W tym roku będzie naprawdę drogo

Tak drogich produktów na święta nie było od 12 lat. Więcej zapłacimy za sałatkę warzywną i potrawy z kapusty kiszonej. Droższe będą też ciasta i pieczywo.

Tegoroczne świąteczne potrawy będą o około 7 procent droższe niż rok wcześniej - informuje bank BNP Paribas. Ostatni raz z tak silnym wzrostem cen mieliśmy do czynienia w 2007 roku.

"Droższa o 9-11 proc. w relacji rocznej będzie także mąka. Z drugiej strony, ceny twarogu wykorzystywanego do wypieku sernika to koszt jedynie (w kontekście innych wzrostów) o ok. 1-2 proc. wyższy niż w grudniu 2018 roku" - czytamy w analizie.