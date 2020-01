Sylwester 2019 i Nowy Rok. Do której godziny sklepy będą otwarte?

Ostatni dzwonek dla spóźnialskich, którzy wciąż nie zrobili zakupów przed imprezą noworoczną. Poniedziałek jest bowiem ostatnim dniem, w którym sklepy funkcjonują normalnie. W sylwestrowy wtorek ostatnie dyskonty zamkną swoje drzwi przed klientami o 21.

Sylwester 2019 i Nowy Rok. Jak będą otwarte sklepy?

A co ze sklepami Carrefour Express i Globi? Carrefour poinformował, że decyzja co do godzin otwarcia należy przede wszystkim do właścicieli - oni wybiorą, do której godziny przyjmą klientów.

Netto - do 17:00

Lidl - do 18:00

Carrefour - do 18:00

Kaufland - do 18:00

Polomarket - do 18:00

Tesco - do 18:00

Biedronka - do 19:00

Auchan - do 18:00 lub 19:00 (w zależności od sklepu)

Dino - do 21:00

Carrefour Express - decyzja indywidualna właściciela każdego sklepu

Globi - decyzja indywidualna właściciela każdego sklepu