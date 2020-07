Szkoły nadal niepewne przyszłości. Muszą przygotować różne warianty nowego roku szkolnego

Dyrektorzy szkół zaczynają powoli przygotowywać szkoły do wrześniowego otwarcia. Tymczasem wciąż nie mają wytycznych od rządu, w jaki sposób mają być prowadzone zajęcia.

Z początkiem września dzieci i młodzież wracają do szkoły - ogłosił szef rządu Mateusz Morawiecki pod koniec czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego. W rozmowie w Radiu Łódź premier dodał, że jest to "pewna decyzja".

Jego słowa łagodzić musiał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Szef MEN tłumaczył "Dziennikowi Gazecie Prawnej", że chociaż wszyscy pracują nad tym, by dzieci powróciły do szkół, to jednak "edukacja zdalna pozostanie". Decyzja co do sposobu i formy prowadzenia zajęć szef MEN ma podjąć po konsultacjach głównym inspektorem sanitarnym i ministrem zdrowia.

Dwugłos w rządzie oraz brak jasnych regulacji co do tego, jak będzie wyglądać rok szkolny 2020/2021 wywołują niepewność wśród dyrektorów szkół. Wskazują oni, że program edukacji muszą zacząć przygotowywać już teraz. Trudno jest jednak to zrobić, kiedy wciąż nie mają jasnych wytycznych co do form nauki.

Zobacz też: Rząd zapowiadał 3 tys. zł pensji minimalnej. Rzecznik MSP mówi "stop"

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dyrektor warszawskiego XXX LO Marcin Jaroszewski wskazuje, że teraz w liceum pojawi się tzw. podwójny rocznik, który wymaga przygotowania szkoły dla większej liczby uczniów.

- Mam 750 uczniów w 22 oddziałach. Przed reformą było 350 w 14 oddziałach. Najbardziej prawdopodobny model pracy w naszym przypadku to model hybrydowy: część w szkole, część w domach. Ale to przecież wiąże się z dodatkową płacą za podwójną pracę nauczycieli. Samorządy, które już teraz muszą ostro ciąć wydatki, tego nie udźwigną - tłumaczy rozmówca "GW".

"Wyborcza" wysłała szereg zapytań do MEN. Chciała się dowiedzieć, czy m.in. w najbliższych dniach nauczyciele i uczniowie mogą się spodziewać wytycznych co do początku nowego roku. W odpowiedzi usłyszała, że wszyscy w MEN pracują nad tym, żeby podopieczni zasiedli w ławkach w placówkach edukacyjnych. Jednak konkretnych szczegółów zabrakło.