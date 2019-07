Szybciej do sanatorium. Od piątku nowe zasady

Co półtora roku będzie można jechać do sanatorium, ale skierowanie dostaniesz najwcześniej rok po przyjeździe z poprzedniego turnusu. Między innymi takie zmiany zakładają przepisy, które wchodzą w życie 19 lipca.

OD 19 lipca nowe zasady kierowania do sanatoriów.

Resort zdrowia chce skrócić kolejki do uzdrowisk. Nowe przepisy wprowadzają 12-miesięczny okres, który upłynąć musi od zakończenia przez pacjenta leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do momentu otrzymania kolejnego skierowania. Według dotychczasowych przepisów można to zrobić od razu po powrocie z sanatorium.

Powód zmian? Urzędnicy ministerialni przekonują, że potrzeba czasu, by ocenić wpływ pobytu w sanatorium na stan zdrowia i potrzeby w zakresie dalszego leczenia.

Za to po wystawieniu skierowania będzie mniej czasu na dostarczenie go do NFZ. Dziś Skierowanie takie jest ważne przez 1,5 roku. Nowe przepisy skracają ten czas do 30 dni. Jeśli w tym terminie nie trafi do NFZ, pacjent nie pojedzie.

Nowością jest też to, że nie będzie można poprosić lekarza o to, gdzie się chce pojechać. Po wejściu zmian w życie to lekarz NFZ będzie wskazywał konkretne sanatorium, do którego uda się kuracjusz.

Od lipca nie będzie obowiązkowego skierowania na badanie RTG klatki piersiowej przed wyjazdem do sanatorium.

Według nowych zasad pacjent będzie mógł pojechać do sanatorium raz na 18 miesięcy.