Tesco przesadziło z zapasami na czas epidemii. Dostawcy wyśmiali sieć

W Polsce, gdy pojawiły się pierwsze przypadki osób zakażonych koronawirusem, ludzie w obawie przed zamknięciem sklepów szturmowali markety wykupując co się da. Z półek znikały m.in. papier toaletowy, środki dezynfekujące czy makarony.

Podobnie działo się na całym świecie. Takie obrazki pokazywały także media relacjonujące to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, która z opóźnienie zareagowała na epidemię. Brytyjska sieć Tesco, chcąc zaopatrzyć się w najpotrzebniejszy towar przesadziła. Tak przynajmniej twierdzi serwis The Grocer, powołujący się na słowa dostawców.