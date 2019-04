Test przedsiębiorcy to mniejsze zarobki. Niektórzy pożegnają się z jedną całą pensją

Zarabiasz mało i prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Nie musisz się bać testu przedsiębiorcy. Fiskusowi walka z tobą się nie opłaca. Zarabiasz dużo na samozatrudnieniu? To w ciągu roku możesz stracić jedną pensję.

Menadżerowie i specjaliści z pensją 30 tys. zł miesięcznie mogą pożegnać się z blisko 32 tys. zł w ciągu roku. To jedna pensja mniej. Jak wynika z analizy money.pl, takie mogą być skutki wprowadzenia w Polsce testu przedsiębiorcy.

Wątpliwości innych ministrów to jednak za mało. Resort już nawet przeprowadził wstępny egzamin. Co prawda 97 proc. wytypowanych do niego zdało, ale i tak problem może mieć 80 tys. przedsiębiorców. Pisaliśmy o tym w money.pl.