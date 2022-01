To byłby już duży problem. Przy takich stopach procentowych zacznie się kłopot ze spłatą kredytów

Stopy w górę, raty kredytów też

Z wyliczeń HRE Investments wynika, że dla kredytu zaciągniętego na 25 lat z marżą banku na poziomie 2,6 proc. i przy 300 tys. zł pozostających do spłaty styczniowa decyzja RPP może oznaczać wzrost miesięcznej raty z 1778 do 1867 zł. To 89 zł różnicy, którą trzeba będzie pokryć z domowego budżetu. A to tylko efekt ostatniej podwyżki, tymczasem trzeba pamiętać o poprzednich trzech.